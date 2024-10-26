جرحى في إشكال تخلله إطلاق نار في بلدة الناعمة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن إشكال كبير حصل في بلدة الناعمة جنوب بيروت، بين عدد من الشبان، تخلله إطلاق نار كثيف ما أدى الى سقوط عدد من الإصابات، الى جانب تحطيم عدد من واجهات المتاجر في المنطقة.

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