شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وسائل إعلام: دوي انفجارات في طهران ومدن إيرانية والان نبدء بالتفاصيل

انفجارات في إيران

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام، بأنه سمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى.ونقلت "العربية" عن وكالة تسنيم، قولها إن أنباء متضاربة غير مؤكدة تفيد بوقوع انفجارات في مدن إيرانية.كما نقلت عن "إيران إنترناشيونال"، وقوع انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران.فيما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، في أنباء أولية عن انفجارات في طهران.