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عاجل: وسائل إعلام: دوي انفجارات في طهران ومدن إيرانية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام، بأنه سمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى.
ونقلت "العربية" عن وكالة تسنيم، قولها إن أنباء متضاربة غير مؤكدة تفيد بوقوع انفجارات في مدن إيرانية.

انفجارات في إيران

كما نقلت عن "إيران إنترناشيونال"، وقوع انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران.
فيما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، في أنباء أولية عن انفجارات في طهران.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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