الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما عقوبة الاعتداء على شخص مسنّ؟ وماذا يجب أن يفعل الشخص الذي يشاهد الاعتداء؟ (م.م)

يكفل القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، حقوقهم، وتضمن القواعد التي تنظم شؤونهم، وتوفر لهم الحماية، وتنص المادة (23) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، القائم بتقديم خدمة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه أو القائم على رعايته الذي ارتكب ضده عنفاً أو إساءة.

ويلزم القانون شاهد الواقعة بأن يبلغ الجهات المختصة مباشرة، وفي حال عدم قيامه بالإبلاغ يعاقب وفق نص المادة (25) من القانون ذاته بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها، ولم يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة أو مركز شرطة، أو أفصح عن هوية من أبلغ عن جريمة ضد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه ومن دون موافقة المبلّغ أو أفصح عن هوية أطراف الوقائع المتعلقة بتلك الجرائم.