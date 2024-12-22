شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 22-12-2024 أمام الجنيه المصرى فى بداية تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 22-12-2024 مقابل الجنيه المصرى في بداية تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.85 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى المصرى 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، وبنك مصر 50.85 جنيه للشراء و50.95 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.85 جنيه للشراء، و50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع

