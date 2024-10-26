الأشرفية احتفلت بعيد شفيعها القديس ديمتريوس والمطران عودة ترأس صلاة الغروب

احتفلت الأشرفية على صوت أجراس كنائسها، بعيد شفيعها القديس ديمتريوس المفيض الطيب.
وقد ترأس صلاة الغروب في كنيسة مار متر في الأشرفية متروبوليت بيروت المطران الياس عودة يحيط به المتقدم في الكهنة الأب ديمتري الخوري خادم الرعية ولفيف من الكهنة.
وشارك في الصلاة محافظ بيروت مروان عبود وعضو مجلس نقابة المحامين إيلي قليموس ومؤمنون بصاحب العيد ومحبونه من كل المذاهب المسيحية.
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