شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: إسرائيل أعلمتنا بالهجوم على إيران قبل ساعات من وقوعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون فى البيت الأبيض فى تصريحات إعلامية أن إسرائيل أعلمت الرئيس الأمريكى جو بايدن بهجومها الذى نفذته فجر اليوم السبت ضد أهداف عسكرية فى العاصمة الإيرانية طهران ساعات قبل وقوعه.

وأضاف المسؤولون أن الهجوم لم يستهدف مواقع نفطية أو نووية، بل وجه لأهداف عسكرية داخل إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه يشن في الساعات الأولى من صباح السبت، غارات على مواقع في إيران.

وقال الجيش في بيان إنه "يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".

وأضاف البيان: "الجيش على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وتابع: "يجري الجيش تقييما متواصلا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية".

وختم البيان: "يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور عن أي جديد بشكل فوري".

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت سماع دوي انفجارات عدة في طهران ومدينة كرج المجاورة لها، في الساعات الأولى من صباح السبت.