ختام الاجتماع الفني بشأن التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نظمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الفترة من ٢٠-٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاجتماع الفني بشأن التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية على الأنشطة النووية في الدول حديثة العهد بالبرامج النووية، وذلك بحضور ممثلين عن كل من غانا، إندونيسيا، نيجيريا، تركيا، بولندا، السودان، المملكة العربية السعودية، وسريلانكا.

وفي كلمته أثناء الاجتماع أكد الدكتور سامي شعبان على ان تواجد هذا الجمع من دول العالم المختلفة ما هو إلا تأكيد على التزام الهيئات الرقابية بضمان الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية. كما أشار إلى ان هذا الاجتماع يقدم فرصة لكي نستمع إلى ممثلي الدول لتبادل الخبرات والتجارب وما تم احرازه من تقدم في إنشاء بنى تحتية آمنة بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول التي تواجه تحديات مماثلة لتحديد حلول قابلة للتنفيذ للتغلب على العقبات التي يواجهها القادمون الجدد.

وقدم الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة، خلال الاجتماعات عرضاً تفصيلياً حول أهم ما حققته الهيئة المصرية من نجاحات وأوضح ان التجربة المصرية في مجال بناء الهيئات الرقابية الفاعلة تمثل نموذجا يحتذى به في الدول المشاركة، خاصة في مجالات بناء القدرات وإرساء نظام ادارة متكامل وادارة المعرفة.