شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر إنشاء قوائم رموز تعبيرية من تفضيلاتك الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

تختبر منصة واتساب العديد من الميزات الجديدة وأحدثها التي تم اكتشافها في الإصدار التجريبي هي تفاعلات الرموز التعبيرية، حيث يحتوي واتساب الآن على مجموعة من أدوات تطبيق الاتصال الحديثة بما في ذلك المجتمعات والدردشات الجماعية والقنوات وتحديثات الحالة.

وجد الأشخاص في WABetaInfo أن واتساب يختبر ردود أفعال الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية التي استخدمتها مؤخرًا، وتم اكتشاف الاختبار في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام Android، حيث تعمل الميزة على إظهار الرموز التعبيرية التي تميل إلى استخدامها أولاً في قائمة ردود الأفعال.

يحتوى واتساب على قائمة افتراضية من رموز تعبيرية لردود الأفعال في الوقت الحالى، لكن قائمة ردود الأفعال المخصصة هي تحديث لجودة التواصل، حيث إنه بهذه الطريقة، يمكنك إظهار شخصيتك من خلال التفاعل مع بعض الرموز التعبيرية الغريبة وغير المتوقعة.

ستتمكن أيضًا من التمرير إلى اليسار للكشف عن المجموعة التالية من الرموز التعبيرية بعد أفضل سبعة رموز تعبيرية ستكون في الأعلى، لذا، حتى إذا كنت بحاجة إلى رمز تعبيري غير موجود في قائمة أكثر الرموز استخدامًا لديك، فلا يزال بإمكانك الحصول عليه، وسيظل لديك زر "+" إذا كنت تبحث عن شيء معين.

يحتوي التحديث التجريبي أيضًا على ميزة تشغيل تلقائي للفيديو جديدة للقنوات، بالإضافة إلى إشارات الحالة، والتي بدأت في طرحها في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع طرح قوائم ردود الفعل بالرموز التعبيرية المخصصة وميزة التشغيل التلقائي للفيديو للقنوات تدريجيًا إلى المزيد من المختبرين التجريبيين قبل الإطلاق الرسمي، ومع ذلك، ليس من الواضح بعد متى سيحدث ذلك.