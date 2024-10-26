شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يكشف عن مجموعة من الميزات المخيفة لعيد الهالوين والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت انستجرام مجموعة من الميزات التفاعلية والأدوات الإبداعية المصممة لرفع مستوى تفاعل المستخدمين والاحتفال بعيد الهالوين، حيث توفر هذه الميزات، المتاحة حتى 3 نوفمبر، للمستخدمين طريقة ممتعة واحتفالية للتواصل مع الأصدقاء والتعبير عن إبداعهم.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه من أبرز الإضافات دمج ميزة Imagine من Meta AI، والتي تسمح للمستخدمين بتحويل أنفسهم إلى مخلوقات الهالوين، مثل مصاصي الدماء، من خلال الأزياء التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يمكن مشاركة هذه الأزياء في القصص، ودعوة الأصدقاء للانضمام إلى المرح وعرض تحولاتهم المخيفة، وإضافة لمسة مرحة إلى المحادثات، حيث أدرجت إنستجرام عناصر تفاعلية داخل الرسائل المباشرة والملاحظات.

كما أنه باستخدام كلمات رئيسية مثل "عيد الهالوين السعيد" أو "خدعة أم حلوى"، أو رموز تعبيرية مثل Jack-O'-Lantern أو شبح أو شبكة عنكبوت، يمكن للمستخدمين تشغيل تأثيرات ورسوم متحركة خاصة، مما يجعل تفاعلاتهم أكثر جاذبية.

وقدمت إنستجرام خمسة قوالب مخصصة لـ Halloween Add Yours، حيث توفر هذه القوالب، التي يمكن الوصول إليها في قسم "Happy Halloween" من سطح اكتشاف قوالب Add Yours الجديد في القصص، منصة للمستخدمين للتواصل مع الآخرين والمشاركة في الاتجاهات ذات الطابع الهالويني.

كما أنه لتعزيز التعبير الإبداعي بشكل أكبر، قدمت انستجرام أيضًا خطًا جديدًا بطابع الهالوين يسمى "Halloween" وتأثير نص يسمى "Haunted".

يمكن تطبيق هذه العناصر الأسلوبية على القصص ومنشورات الخلاصة وReels، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص المحتوى الخاص بهم والتقاط روح العطلة.

ويتوفر موضوع دردشة بطابع الهالوين للرسائل المباشرة وقنوات البث على Instagram، مما يضيف أجواء احتفالية للمحادثات ويعزز تجربة الهالوين الشاملة على المنصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدمج فيها انستجرام ميزات ممتعة وتفاعلية في منصته، ففي الماضي، قدموا مرشحات الواقع المعزز لتجربة المكياج والإكسسوارات، واستطلاعات الرأي والاختبارات التفاعلية في القصص، وحتى القدرة على إضافة الموسيقى إلى القصص.

لا تعمل هذه الميزات على تحسين تجربة المستخدم فحسب، بل تشجع أيضًا الإبداع والتواصل بين المستخدمين.

وتوضح هذه الميزات الجديدة استعداد إنستجرام لتزويد مستخدميه بطرق إبداعية وجذابة للتواصل والاحتفال، ويبرز دمج الذكاء الاصطناعي والعناصر التفاعلية والأدوات الإبداعية انفتاح المنصة على التطور مع الاتجاهات وتزويد المستخدمين بتجربة ديناميكية وممتعة.

