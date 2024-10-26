شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار macOS Sequoia 15.1 التجريبى يتوفر الآن وسيتم إطلاقه الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة أبل إصدارRC" macOS Sequoia 15.1" للمطورين ومستخدمي الإصدار التجريبي العام، ويمثل هذا الإصدار التجريبي النهائي المتوقع قبل الإطلاق العام الأسبوع المقبل، وإليك ما يمكن توقعه، وفقا لما ذكره موقع "9to5mac".

يعد macOS Sequoia 15.1 أول تحديث رئيسي لمستخدمي ماك Mac منذ ظهور Sequoia لأول مرة في الشهر الماضي.



يعد أبرز ما في الإصدار هو الموجة الأولى من ميزات Apple Intelligence، وفيما يلي عينة من الميزات القادمة:



• ملخصات الإشعارات الذكية

• أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي على مستوى النظام

• ميزات Siri الجديدة

• ملخصات البريد والرسائل ذات الأولوية

• إزالة الكائنات في تطبيق الصور

• بحث محسن كثيرًا في الصور

كما أنه من الجوانب الكبيرة الأخرى لنظامي التشغيل macOS Sequoia 15.1 وiOS 18.1 ترقية ميزة iPhone Mirroring التي وصلت الشهر الماضي.

تدعم ميزة iPhone Mirroring الآن سحب وإفلات الصور والملفات بين الأجهزة، وهى طريقة جديدة وسريعة لنقل الملفات.

ما الذي يجب معرفته عن إصدارات RC التجريبية؟

ترمز النسخة التجريبية من macOS Sequoia 15.1 RC من Apple إلى "المرشح للإصدار"، فإنه الإصدار الدقيق الذي تتوقعه الشركة وتأمل في إطلاقه علنًا لجميع المستخدمين.

في بعض الأحيان، يتم اكتشاف خطأ حرج بعد الإصدار التجريبي وتحتاج أبل إلى إطلاق إصدار RC منقح، ولكن في معظم الأحيان، يكون إصدار RC هو نفس الإصدار الذي تم إصداره علنًا لجميع المستخدمين.

لا تتوقع أي ميزات أو تغييرات جديدة تواجه المستخدم في الإصدار التجريبي الأخير، بدلاً من ذلك، يجب أن يوفر ببساطة الإصدار الأكثر سلاسة وخالي من الأخطاء من macOS 15.1 الذي تم إصداره حتى الآن تحسبًا للإطلاق العام.