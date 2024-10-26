شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستخدم ابل تقنية LTPO لهواتف ايفون القادمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت "أبل"، ساعة Apple Watch Series 10 والتي تأتي بتصميم متطورة للغاية خاصة تحت الغطاء، فهي مزودة بتقنية ترانزستور الأغشية الرقيقة من أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة (LTPO) في شاشتها، و يمثل هذا التقدم التكنولوجي، المسمى LTPO3، تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالجيل السابق.

ما هو LTPO؟



LTPO هي تقنية لوحة خلفية تمكن من تعديل معدل التحديث الديناميكي في شاشات OLED في الأساس، بحيث تسمح للأجهزة بتعديل معدل تحديث الشاشة بناءً على المحتوى المعروض، مما يوفر الطاقة مع الحفاظ على تجربة بصرية سلسة، ز بالنسبة لـ Apple Watch، كان LTPO مفيدًا في تمكين ميزة العرض الدائم.

بينما قدم LTPO2 نطاق معدل تحديث من 1 هرتز إلى 120 هرتز، فإن LTPO3 هو تحديث أكثر تدريجيًا، فهو يمكنك من بتوفير المزيد من الطاقة ويفتح الباب لمعدلات تحديث أعلى، و قد يعني هذا رسوم متحركة أكثر سلاسة، وتقليل ضبابية الحركة، وواجهة مستخدم أكثر استجابة.

هل يتم الاستعانة بهذه التقنية بشكل أكبر في هواتف ايفون ؟

وقد حققت تقنية LTPO في Apple Watch، نجاح كبير، لذا فإن مراقبي الصناعة يتكهنون بشغف حول إمكانية دمجها في طرز iPhone المستقبلية.



وقد قررت ابل، اعتماد تقنية LTPO3 في هواتف iPhone، فقد نشهد ترقية كبيرة لشاشة ProMotion، مما قد يؤدي إلى توسيع نطاق معدل التحديث إلى 240 هرتز.

ومع ذلك، تذهب التوقعات أن أبل لن تزيد من معدل تحديث شاشات هواتفها إلى مثل هذه الأرقام العالية حتى لو قدمت تقنية LTPO3 إلى هواتف iPhone المستقبلية، لذا يمكن القول إن معدلات الإطارات هذه غير ضرورية، ما لم تفكر ابل في طريقة إبداعية للاستفادة منها، ومع ذلك، قد يعني هذا أن المستخدمين سيكونون قادرين على لعب الألعاب بمعدلات إطارات أعلى من 120 إطارًا في الثانية.