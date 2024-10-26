شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتصحيك لو نمت وهتوصلك من غير مجهود.. اعرف أكثر عن سيارات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن عقد شراكة جديدة مع شركة صناعة الرقائق الأمريكية كوالكوم، للتوسع في تصنيع السيارات المستقبلية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فقد تم العمل على تنفيذ مساعدين صوتيين لديهما القدرة على تحديد لطريق التي من المقرر أن تسلكه، لتكون بمثابة مرشد وبوصلة لك.

مواصفات السيارات في المستقبل.. تحمى حياتك اثناء القيادة إذا شعرت بالنعاس

وأوضحت جوجل، أن الذكاء الاصطناعي بات جزء لا يتجزأ عن صناعة السيارات، خاصة بعد التوصل لتصنيع مساعدين صوتيين، لديهم القدرة على معرفة كل شيء لمساعدة السائقين في رحلتهم.

وستكون المركبات في المستقبل القريب أكثر تخصيصًا وذكاءً من أي وقت مضى، مع القدرة على رؤية مواعيد التقويم الخاصة بك وإرشادك تلقائيًا إلى المكان الذي تحتاج إلى الذهاب إليه.

كما تتمكن هذه السيارة المزودة بالمساعدين الصوتين، على مراقبة السائق وتحذيره إذا بدا عليه النعاس، كما يملكان القدرة تلقائيًا على تحديدمكان التوقف لتناول القهوة.

كما سيتمكن مساعدو السيارات بالذكاء الاصطناعي من استدعاء المعالم المثيرة للاهتمام وإخبارك بأسماء المطاعم التي مررت بها وفاتتك أيضًا، وسيتذكر أيضًا علامات الطريق المهمة التي مررت بها ويتذكر ما قالته.

مزايا قمرة القيادة الخاصة بالسيارات المزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي

وأوضحت الشركة أن هذه هي أنواع المزايا التي قد تكون في قمرة القيادة الخاصة بسيارتك في المستقبل ، حيث سيستخدم الثنائي هيكل Snapdragon الرقمي وتقنيات جوجل داخل المركبات، بناءً على نظام التشغيل Android Automotive الحالي وGoogle Cloud.

كما سيتمكن صانعو السيارات من استخدام العرض المشترك وتقنية الذكاء الاصطناعي من جوجل لإنشاء مساعدين صوتيين فريدين من نوعهم لشركة تصنيع سيارات ويمكنهم العمل دون الاعتماد على هاتف السائق.