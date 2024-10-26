شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن تصنيع سيارة قمرية لإطلاق أول رحلة برية على سطح القمر بـ2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت "ناسا"، عن سياراتها القمرية الجديدة التي سيتم إطلاقها في 2030، للقيام برحلة برية على القمر، حيث تعمل الوكالة مع ثلاث شركات لتصميم وبناء واختبار مركبة جديدة للتضاريس القمرية، كما تم تصميم هذه المركبة الخفيفة لنقل رواد الفضاء أثناء مهمة أرتميس المأهولة إلى سطح القمر.

وأوضحت ناسا، أن السيارة القمرية ستكون قوية بما يكفي للتعامل مع "الظروف القاسية" في القطب الجنوبي للقمر، علاوة على ذلك، ستحتاج إلى أن تكون قادرة على القيادة بنفسها من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه قال جاكوب بليشر، كبير علماء الاستكشاف في مديرية تطوير أنظمة الاستكشاف في وكالة ناسا: "سنستخدم المركبة الفضائية الخفيفة للسفر إلى مواقع قد لا نتمكن من الوصول إليها سيرًا على الأقدام".

من المتوقع أن يتم تنفيذ الجزء الثالث من مهمة أرتميس و وهي أول مجموعة لرؤية رواد الفضاء ينزلون إلى سطح القمر، في أقرب وقت ممكن في عام 2026.

وتتنافس ثلاث شركات على اختيار مركبة LTV المفضلة لوكالة ناسا على القمر لبرنامج Artemis V في عام 2030.