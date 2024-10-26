شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الأمن القومي الأمريكية تمنحك نصيحة لحماية هاتفك من الاختراق.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت وكالة الأمن القومي الأمريكية، الملايين من مالكي هواتف iPhone وAndroid ،بإغلاق هواتفهم مرة واحدة في الأسبوع، مؤكدة أنك ستتعرض للخطر إذا لم تفعل ذلك، فلابد من إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله أسبوعيًا، لمنع هجمات التجسس الخطيرة التي تعتمد على ملفات "مؤقتة".

مزايا غلق الهاتف مرة في الأسبوع

ومن جانبه قال خبير الأمن دارين جوتشيوني، إن إيقاف تشغيل هاتفك مرة واحدة في الأسبوع يمنحه في الأساس "إعادة ضبط" سريعة لإزالة أي مشاكل محتملة قد تتراكم أثناء تشغيله، حيث تشغل الهواتف، مثل أجهزة الكمبيوتر، عددًا كبيرًا من التطبيقات والعمليات في الخلفية، مما قد يؤدي إلى مشكلات مثل الأداء البطيء أو الأخطاء أو حتى الثغرات الأمنية، لذا فعندما تقوم بإيقاف تشغيل هاتفك، فإنه يوقف كل هذه العمليات، ويغلق الثغرات المحتملة التي قد يحاول مجرمو الإنترنت استغلالها ويمسح الملفات المؤقتة التي قد تحتوي على معلومات خطيرة.

عادة بسيطة تحميك من الاختراق والهجمات المحتملة

وعلى الرغم من أن تلك الخطوة لن تحل كل مشكلة أمنية، إلا أنها خطوة بسيطة ومنخفضة الجهد يمكن أن تساعد في تحسين أداء هاتفك وتجعل من الصعب على أنواع معينة من الهجمات التسلل إلى الجهاز وبياناتك الحساسة.

في الواقع، لن تتأثر العديد من عمليات الاختراق على الإطلاق بهذه العادة، ولكنها لا تزال عادة مفيدة يجب اتباعها، حيث يمكنها إيقاف بعض أنواع الهجمات، ويمكنك القيام بإجراءات أخرى لحماية هاتفك مثل تحديث برنامج هاتفك بانتظام، وحذف التطبيقات والملفات غير المستخدمة، واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك.