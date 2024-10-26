شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع 15 جنيها ويسجل 3725 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بعد تراجع السعر بحوالي 15 جنيها بسوق الصاغة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21- وهو عيار السبائك في مصر الأكثر مبيعًا- 3725 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4257 جنيها.

عيار 21 يسجل 3725 جنيها.

عيار 18 يسجل 3192 جنيها.

الجنيه الذهب 29800 جنيه

سعر الذهب العالمي

خلال هذا الأسبوع سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2758 دولار للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن حتى الآن يسجل الذهب ارتفاع على المستوى الأسبوعي لثالث أسبوع على التوالي.

العوامل الداعمة لأسعار الذهب العالمي لا تزال متواجدة بشكل كبير في الأسواق، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الانتخابات الأمريكية تشهد تنافس شديد، مع بقاء أقل من أسبوعين قبل الانتخابات في الخامس من نوفمبر.



التقارب بين المرشحين للرئاسة تجعل الانتخابات لا يمكن التنبؤ بها وبالتالي يخلق هذا حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، الأمر الذي يترجم إلى تزايد في الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد المخاطرة.

وتمكن الذهب من تخطي مستهدفه لهذا العام عند 2750 دولار للأونصة والذي وضعته بعض المؤسسات المالية العالمية، ليرتفع المستهدف الآن إلى 2800 دولار للأونصة، على أن يتزايد هذا المستهدف خلال عام 2025 إلى 3000 دولار أو أعلى.

من جهة أخرى تبقى التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط تسبب دعم مستمر لأسعار الذهب وتمنعه من التصحيح السلبي الكبير أو المستمر لفترة طويلة.

