شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات المركبات المجمعة محليا والمستوردة خلال يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

إرتفعت مبيعات " المركبات المجمعة " محلياً والمستوردة " مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2023 ، وذلك طبقا لتقرير " اميك " مجلس معلومات سوق السيارات .

فحصلت " السيارات المستوردة " على بيع حوالي 4,957 وحدة ، وسجلت السيارات " المجمعة محلياً " بيع حوالي 4,790 وحدة.

وكشف تقرير " اميك " عن وجود إرتفاع في مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 4.3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام. لتصل إلى 11,385 وحدة. تلتها السيارات الصينية بعدد 9,287 وحدة بنسبة زيادة 12.9% على أساس سنوي. وسجلت السيارات الكورية عدد 6,108 وحدة لتشهد أكبر معدل زيادة بنسبة 176.9%. بينما تراجعت السيارات الأوروبية بنسبة 57% لتحصل على عدد 4,945 فقط. كما تراجعت السيارات الأمريكية بنسبة 47.1% لتصل إلى عدد 303 وحدة فقط.