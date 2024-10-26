الاقتصاد

ارتفاع مبيعات المركبات المجمعة محليا والمستوردة خلال يوليو 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 05:05 م

إرتفعت مبيعات " المركبات المجمعة "  محلياً والمستوردة " مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2023 ، وذلك طبقا لتقرير " اميك " مجلس معلومات سوق السيارات .  

فحصلت "  السيارات المستوردة " على بيع حوالي 4,957 وحدة ، وسجلت السيارات " المجمعة محلياً " بيع حوالي 4,790 وحدة.

وكشف تقرير " اميك " عن وجود إرتفاع في مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 4.3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام. لتصل إلى 11,385 وحدة. تلتها السيارات الصينية بعدد 9,287 وحدة بنسبة زيادة 12.9% على أساس سنوي. وسجلت السيارات الكورية عدد 6,108 وحدة لتشهد أكبر معدل زيادة بنسبة 176.9%. بينما تراجعت السيارات الأوروبية بنسبة 57% لتحصل على عدد 4,945 فقط. كما تراجعت السيارات الأمريكية بنسبة 47.1% لتصل إلى عدد 303 وحدة فقط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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