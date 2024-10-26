شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. أكثر من 45 ألف طلب تصالح فى المدن الجديدة بقيمة 1.115 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على أجهزة المدن الجديدة لتقديم الطلبات للتصالح في مخالفات البناء، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مد فترة التصالح في مخالفات البناء، لمدة 6 شهور أخرى والتي كان مقرر لها الانتهاء يوم 4 نوفمبر.
وفي هذا التقرير، ننشر تفاصيل عدد المتقدمين في المدن الجديدة، وقيمة المخالفات، وكذاعدد المخالفات في كل مدينة، بإجمالي الطلبات المقدمة- طبقا للقانون رقم 17- وأيضًا الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187، وكشف التقرير أن قيمة التصالح مع الطلبات المقدمة يتخطى الـ مليار و115 مليون جنيه.
كما كشف التقرير، عن حجم الطلبات المقدمة- طبقا للقانون رقم 17 في المدن الجديدة- بلغ 29997 طلبًا، فيما بلغ حجم الطلبات المقدمة- طبقا للقانون رقم 187- هي 15049، بينما بلغت عدد القرارات الصادرة من أجهزة المدن الجديدة، 1330 قرار، وبلغت رسوم جدية التصالح نحو 675 مليون جنيه و205 ألف، بينما بلغت قيمة التصالح مع المخالفات نحو مليار و115 مليون جنيه.وتضمن التقرير الآتي : 1- مدينة القاهرة الجديدة :
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي : 4840 طلب
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي : 4787 طلب
عدد القرارات الصادرة حتي الآن : 250 قرار
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي :3913
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:
993
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 380
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 1606
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 1413
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: ١٧١4- مدينة 6 أكتوبر :
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 1447
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 1575
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 2125- مدينة العبور
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 3013
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 1112
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 1106-مدينة العاشر من رمضان:
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 1126
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:820
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 67- مدينة حدائق أكتوبر:
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 1433
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:1436
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 38- مدينة سفنكس الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 1538
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:106
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 09- الساحل الشمالي الغربي
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 8475
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:695
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 52
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 168
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 364
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 2011- مدينة العبور الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 0
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 29
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 512- مدينة النوبارية الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 332
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 125
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 1813- مدينة برج العرب الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:571
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:97عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 27
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:86
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:405
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 115- مدينة بدر
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:532
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:163
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 2416- مدينة المنيا الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:86
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:237
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 917- مدينة الصالحية الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:0
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:9
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 018- مدينة السويس الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:10
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:7
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 119-مدينة 15 مايو
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:566
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:133
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 220- مدينة بني سويف الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:167
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:142
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 021- مدينة السادات
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:4
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:109
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 122- مدينة سوهاج الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:14
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:171
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 3323- القرى السياحية
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:3
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:32
عدد القرارات الصادرة حتى الآن: 0
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:21
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:63
عدد القرارات الصادرة حتى الآن: 025- مدينة الفيوم الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:43
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:14
عدد القرارات الصادرة حتى الآن: 526- مدينة أسوان الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:3
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:8
عدد القرارات الصادرة حتى الآن: 027- مدينة طيبه الجديدة
الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:0
حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:4
عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 0
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز