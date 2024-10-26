شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. أكثر من 45 ألف طلب تصالح فى المدن الجديدة بقيمة 1.115 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على أجهزة المدن الجديدة لتقديم الطلبات للتصالح في مخالفات البناء، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مد فترة التصالح في مخالفات البناء، لمدة 6 شهور أخرى والتي كان مقرر لها الانتهاء يوم 4 نوفمبر.

وفي هذا التقرير، ننشر تفاصيل عدد المتقدمين في المدن الجديدة، وقيمة المخالفات، وكذاعدد المخالفات في كل مدينة، بإجمالي الطلبات المقدمة- طبقا للقانون رقم 17- وأيضًا الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187، وكشف التقرير أن قيمة التصالح مع الطلبات المقدمة يتخطى الـ مليار و115 مليون جنيه.

كما كشف التقرير، عن حجم الطلبات المقدمة- طبقا للقانون رقم 17 في المدن الجديدة- بلغ 29997 طلبًا، فيما بلغ حجم الطلبات المقدمة- طبقا للقانون رقم 187- هي 15049، بينما بلغت عدد القرارات الصادرة من أجهزة المدن الجديدة، 1330 قرار، وبلغت رسوم جدية التصالح نحو 675 مليون جنيه و205 ألف، بينما بلغت قيمة التصالح مع المخالفات نحو مليار و115 مليون جنيه.

وتضمن التقرير الآتي : 1- مدينة القاهرة الجديدة :

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي : 4840 طلب

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي : 4787 طلب

عدد القرارات الصادرة حتي الآن : 250 قرار

2- مدينة الشروق

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي :3913

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:

993

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 380

3-مدينة الشيخ زايد

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 1606

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 1413

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: ١٧١

4- مدينة 6 أكتوبر :

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 1447

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 1575

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 212

5- مدينة العبور

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 3013

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 1112

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 110

6-مدينة العاشر من رمضان:

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 1126

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:820

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 6

7- مدينة حدائق أكتوبر:

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 1433

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:1436

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 3

8- مدينة سفنكس الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 1538

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:106

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 0

9- الساحل الشمالي الغربي

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 8475

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:695

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 52

10- مدينة دمياط الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 168

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 364

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 20

11- مدينة العبور الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 0

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 29

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 5

12- مدينة النوبارية الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي: 332

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي: 125

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 18

13- مدينة برج العرب الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:571

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:97عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 27



14- مدينة أكتوبر الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:86

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:405

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 1

15- مدينة بدر

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:532

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:163

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 24

16- مدينة المنيا الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:86

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:237

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 9

17- مدينة الصالحية الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:0

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:9

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 0

18- مدينة السويس الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:10

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:7

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 1

19-مدينة 15 مايو

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:566

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:133

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 2

20- مدينة بني سويف الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:167

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:142

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 0

21- مدينة السادات

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:4

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:109

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 1

22- مدينة سوهاج الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:14

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:171

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 33

23- القرى السياحية

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:3

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:32

عدد القرارات الصادرة حتى الآن: 0



24- مدينة أسيوط الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:21

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:63

عدد القرارات الصادرة حتى الآن: 0

25- مدينة الفيوم الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:43

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:14

عدد القرارات الصادرة حتى الآن: 5

26- مدينة أسوان الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:3

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:8

عدد القرارات الصادرة حتى الآن: 0

27- مدينة طيبه الجديدة

الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 17 هي:0

حجم الطلبات المقدمة طبقا للقانون رقم 187 هي:4

عدد القرارات الصادرة حتي الآن: 0