شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون العرب يسجلون صافي شراء بالبورصة المصرية بـ141.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 91% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.3%، والعرب على 4.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 520.8 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 141.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 420 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 9.8 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 30552.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 7865.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 11067.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 37959.17 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 8194.88 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 40.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.196 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.444 تريليون جنيه إلى 1.468 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 380.7 مليار جنيه إلى 384 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.

