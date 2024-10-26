الاقتصاد

بورصة لندن.. انخفاض الأسهم البريطانية وأداء متباين للإسترليني

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2970 دولار أمريكي، بانخفاض 0.02 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2006 يورو بارتفاع 0.18 %.

الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.25 %، ما يعادل 20.54 نقطة، ليصل عند مستوى 8248.84 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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