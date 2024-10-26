شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات لتطوير شركة الحديد والصلب للمناجم أبرزها استغلال الطاقة الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 بصافي ربح قدره 126 مليون جنيه، وقائمة توزيع الأرباح (المعدلة) عن العام المالي الماضي، وصرف العلاوة الدورية في 1 مارس عام 2024 وبنسبة 100%، وحددت الجمعية 10 توصيات:

1- يتعين على إدارة الشركة إجراء البحوث الجيولوجية والتعدينية اللازمة لتحديد الاحتياطي المؤكد من الخامات بمناطق الاستغلال والمرخصة للشركة، والتأكيد على سياسة استخراج وإنتاج الخامات المتاحة بغرض البيع وليس التخزين وربط الإنتاج بالتسويق والمبيعات مع ترشيد كافة عناصر التكلفة بالشركة.



2- يتعين على إدارة الشركة الاستغلال الأمثل لكافة الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة المتاحة لدى الشركة مع ضرورة فتح أسواق جديدة داخلية وخارجية لتعظيم العائد على الأصول واستثمارات الشركة.

3- ضرورة سرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضعها على الأراضي التي في حيازتها وإزالة التعديات الموجودة عليها وحسن استغلال الوحدات السكنية الشاغرة، وإجراء الصيانة اللازمة لها حفاظًا على أصول وممتلكات الشركة.

4- ضرورة إجراء تقييم لما تم في التجربة النصف صناعية مع الجانب الأوكراني، وتحديد موقف التنفيذ وحجم الإنجاز المحقق، وجدوى استمرارية المشروع، في ضوء ما تم من إنجاز، وأيضًا متابعة الأحداث الجارية بدولة أوكرانيا أولًا بأول.

5- ضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الاشتراطات البيئية المطلوبة والمعمول بها حفاظًا على البيئة المحيطة.

6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن استغلال منجمي الشركة ببني خالد بالمنيا والأدبية بالسويس والحفاظ على أصول وممتلكات وحقوق الشركة.

7- ضرورة تحديد الاحتياجات الضرورية من المخزون الراكد وبطئ الحركة وسرعة التصرف الاقتصادي فيما هو غير ذو جدوى.

8- تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظًا على حقوق الدائنين.

9- ضرورة الالتزام نحو سداد المستحقات الضريبية بكافة أنواعها في مواعيدها المحددة قانونًا تجنبًا لتحمل الشركة لأعباء وغرامات إضافية.

10- ضرورة تطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة بما يفي لإحكام الرقابة، وتدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية لمزيد من الحوكمة على كافة أنشطة الشركة.