- 1/2
- 2/2
نشرت فتاة سودانية مقطع فيديو على أحد حساباتها أثار سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفتاة التي تقيم بالمملكة العربية السعودية, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع, وهي تشكو أحد مواطنيها الذين يسكن معها بنفس العمارة.
وشكت الفتاة من مواطنها الذي ظل يرمي “سفة” تبغ “التمباك”, على سيارتها التي تحرص على نظافتها وغسلها يومياً.
وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الرجل ظل يرمي السفة بكميات كبيرة على سيارتي التي اجتهد بغسلها دون أن يراعي لذلك).
وأضافت: (ما اعتقد أن هناك جنسية أخى غير السودانيين تتعاطى “التمباك”, الرجل تسبب في تعكير مزاجي بعد أن وصل التمباك حتى مقبض السيارة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة مقيمة بالسعودية تشكو من تصرف سوداني يسكن معها في نفس العمارة داوم على رمي (سفة التمباك) على سيارتها التي تجتهد في غسلها ونظافتها يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.