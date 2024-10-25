شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة مقيمة بالسعودية تشكو من تصرف سوداني يسكن معها في نفس العمارة داوم على رمي (سفة التمباك) على سيارتها التي تجتهد في غسلها ونظافتها يومياً

نشرت فتاة سودانية مقطع فيديو على أحد حساباتها أثار سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفتاة التي تقيم بالمملكة العربية السعودية, وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع, وهي تشكو أحد مواطنيها الذين يسكن معها بنفس العمارة.

وشكت الفتاة من مواطنها الذي ظل يرمي “سفة” تبغ “التمباك”, على سيارتها التي تحرص على نظافتها وغسلها يومياً.

وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (الرجل ظل يرمي السفة بكميات كبيرة على سيارتي التي اجتهد بغسلها دون أن يراعي لذلك).

وأضافت: (ما اعتقد أن هناك جنسية أخى غير السودانيين تتعاطى “التمباك”, الرجل تسبب في تعكير مزاجي بعد أن وصل التمباك حتى مقبض السيارة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)