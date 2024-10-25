شكرت أطباء السعودية.. جورجينا رودريغيز تكشف تفاصيل وعكتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد اختفائها عن الأنظار لأيام، كشفت عارضة الأزياء الإسبانية ذات الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الناشطة بشكل كبير على مواقع التواصل، عن تعرضها لوعكة صحية وإصابتها بالتهاب رئوي، أدى إلى مكوثها في المستشفى بالسعودية لمدة 4 أيام لتلقّي العلاج.

وكتبت جورجينا عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”: “أخيراً عدت إلى المنزل. أمضيت 4 أيام في المستشفى مصابة بالتهاب رئوي. أنا أفضل الآن ولكنني ما زلت أتعافى في المنزل مع عائلتي”.

كما توجّهت بالشكر الى الأطباء والممرضين في السعودية، قائلةً: “يجب أن أقول شكراً جزيلاً لجميع الموظفين والأطباء والممرضين وكل مَن في المستشفى… لقد اعتنوا بي. شكراً لكم جميعاً وأنا ممتنة جداً لتلك الإقامة الرائعة”.

وأخيراً، ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية في فيديو جديد شاركته مع متابعيها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” وبدت فيه هي تطهو “صينية بطاطس” ولفتت أنظار متابعيها بإطلالتها المميزة بفستان أسود مُزيّن بالخطوط البيضاء. وقد أبدى عدد كبير من متابعيها إعجابهم بالفستان، الذي أشارت جورجينا الى “الماركة” التي اشترته منها في تعليقها على الصورة.

وتحظى جورجينا باهتمام كبير منذ ارتباطها عاطفياً بالنجم البرتغالي عام 2016، وبصفتها أمّاً لطفلتي رونالدو ومرافقته في السعودية حيث يعيش تجربة احترافية جديدة مع نادي “النصر السعودي”.

يُذكر أن رونالدو صاحب الـ39، كان قد انضم إلى صفوف نادي “النصر السعودي” عام 2023 بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم (ينتهي في صيف 2025)، مقابل حوالى 500 مليون يورو.