عمرو أديب: حماس مديرة صندوق النقد لتعديل برنامج التمويل لمصر لا يتعدى 30%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حماس مديرة صندوق النقد الدولي بشأن تعديل برنامج التمويل لمصر لا يتعدى 30%.

أضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية": "مديرة الصندوق شايفة الأزمة والالتزام بالطلبات صعبة في ظل الظروف الإقليمية والدولية، الصندوق يجب أن يتفهم ومصر يجب أن تتحمل".

وأكد مقدم "الحكاية"، أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار حزم اجتماعية بالاتفاق مع صندوق النقد لتخفيف العب عن المواطن، متابعًا: وضعنا صعب ولكن الصندوق لن يتحمل فشل تجربته في دولة كبيرة بحجم مصر.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب: "حتى الآن لا مرونة واضحة في سعر الصرف، دي بلد فيها 120 مليون شخص وأهم مواردها اتضربت إيراداته بنسبة 70%، أنا التزمت بنسبة كبيرة مع صندوق النقد والصندوق مطالب بالوقوف معي في الأزمة".