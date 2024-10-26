شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يقدم مزيجا صحيا من الشوفان والفاكهة يعزز نمو طفلك والان مع تفاصيل الخبر

تغذية الصغار خاصة الرضع في فترة بدء الفطام وتناولهم للطعام أمر هام، يمكن لبعض الوجبات أن تؤثر في بنيتهم ونموهم وسلامتهم، يجب أن تحرص الأم في هذه الفترة الهامة على تقديم الوجبات الصحية المفيدة التي توفر لهم الإشباع الكامل والفائدة التامة.

قال الدكتور حاتم قرطام استشاري الأطفال وحديثى الولادة بقصر العيني أنه عند بدء فطام طفلك ودخول مرحلة إدخال الطعام الصلب، يجب على الأم أن تبدأ بتقديم خيارات صحية وجيدة للطفل الصغير، يجب أن تكون تلك الخيارات مفيدة بالفعل لهم وتعزز من نمو وصحته وتشعره بالشبع لأطول فترة ممكنة وتجعله أكثر قوة.

وأوضح أن هناك وجبات صحية يجب أن تحتوي على مكون أساسي وهو الشوفان، هذا الشوفان المطحون الصحي من النوع الكامل الحبوب، يساعد وبشكل كبير على تعزيز الشبع والطاقة والشعور بالهدوء لدى طفلك كما يعزز من قدرته الهضمية.

وأضاف أن الوجبة الواحدة يوضع بها ملعقتين كبيرتين من الشوفان لا أكثر، ويمكن أن يضاف إليها مهروس التفاحة أو مبشورها مع القليل من القرفة وملعقة من الزبادي، تلك الوصفة الصحية مثالية ولها الكثير من الفوائد الصحية للطفل الرضيع:

تعزز الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة

تمكن الطفل من النوم بشكل مريح لأنها تمكث في الأمعاء فترة طويلة

تحسن من القدرات المعوية للطفل وسهلة الهضم لا تسبب مشكلات الإخراج لدى الرضع

لا تسبب الغازات ولا التقلصات ولا المغص

سهلة الهضم وكثيرة الفائدة فهي تعزز الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها طفلك في كل وجباته

تحسن من نسبة البروتين التي يحصل عليها الطفل في يومه

تعزز من طاقته عند استيقاظه وتحسن من تركيزه واستيعابه لما يحدث حوله

لذيذة ومذاقها جيد يمكنك الإعتماد عليها وتقديمها للطفل أكثر من مرة في الأسبوع

تحسن من نمو العضلات وعظام الطفل وتجعلهما أقوى وأكثر صلابة، لذا هي مفيدة في تلك المرحلة التي يبدأ فيها الطفل المشي