شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستخدم الهاند فرى من غير ما تضر سمعك.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستخدم معظمنا سماعات الأذن أو الهاند فرى على نطاق واسع فهى بمثابة الصديق الذى يمكن أن تصحبه معك فى كل مكان، ولكن لتجنب أى أضرار صحية لسماعات الأذن من المهم أن تتبع بعض الخطوات البسيطة للوقاية من أى ضرر وحتى تستخدمها بالشكل الأمثل.

ويقدم ”الخليج 365” فيديو مبسط يتضمن قواعد ونصائح الاستخدام الأمثل للهاند فرى وهذا الأمر يحميك من مشاكل قد تتعرض لها الأذن مثل ضعف السمع وغيرها كما يتضمن الفيديو ارشادات للآباء والأمهات لتوجيه أطفالهم للاستخدام الأمثل للسماعات.

وفيما يلى.. مجموعة من النصائح لاستخدام السماعات دون أى أضرار..

حدد مستوى صوت منخفض

سماعاتك بها العديد من درجات الصوت، عليك باختيار مستوى صوت وسطى أو منخفض، والبعد تماما عن المستوى العالى، وذلك للوقاية من ضعف السمع، وثبت هذا الإجراء ولا تغيره.

اختر سماعات مناسبة

اختر سماعات الأذن مضادة للضوضاء، وتصفي الصوت، وتلك التي تغطى الأذن بالكامل، فقد وجد أنها النوع الأفضل والمريح للأذن عن غيرها، ومفيدة للأذن خاصة في جلسات الاستماع الطويلة.

حدد وقتا للاستماع ووقتا للراحة

لا تترك أذنيك للسماعات دون تحديد أو توقيت، فلابد من تحديد استراحة منها كل فترة، وهذه الراحة يجب أن تكون ثابتة ومنتظمة، على سبيل المثال، كل 15 دقيقة، احصل على راحة تتخطى الخمس دقائق كاملة، وهكذا.

اختر السماعات المريحة للأذن ولا تضغط عليها

بعض السماعات حجمها يكون ضيقا وصغيرا، ضارة بالأذن وتسبب مشكلات للأذن من الخارج، لأنها تتلف البنية للأذن الحساسة ، اختر نوعا مريحا غير ضاغط على الأذن.

نوع بين طرق الاستماع

استخدم مرة سماعات الأذن، ومرة السماعات المكبرة فى حجرتك، ومرة استخدم سماعات جهاز الكمبيوتر العادة، لا تصر على السماعات طوال الوقت.

حيلة لحماية الأذن

إذا كنت فى مكان صاخب وضوضاء، وتحتاج لوضع سماعات الأذن، ضع قبل استخدامها "حماية الأذن" تلك السدادات التي تحمى من الضوضاء، وبعدها ضع سماعات الرأس العادية، وهنا تقل نسبة الضوضاء الواصلة لأذنيك وحمايتها.

لا تنام والسماعات فى أذنيك

فهى تسبب الضرر خاصة عند النوم نتيجة التعرض الطويل.

راقب أذنيك

أى مشكلة تصيب سمعك أو أذنيك عليك بحلها والعرض على مختص سريعا.

صغار السن.. ابتعد عن السماعة قدر الإمكان

صغار السن الأكثر عرضة لتلف السمع والأذن، لذا يجب تقليل إستخدامهم لسماعات الأذن ولا يتخطى الساعة يوميا مفرقة على مدار اليوم وليست مكثف.