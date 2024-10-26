شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومها العالمى.. إضافات تزيد فوائد المكرونة والان مع تفاصيل الخبر

المكرونة هي الغذاء النشوي المفضل لدى الكثيرين خاصة الأطفال، وفي يومها العالمي لابد وأن تعي أن للمكرونة الكثير من الفوائد الصحية التي يمكن أن تعتمد عليها بكميات مناسبة في نظامك هل غذائي سواء كانت لك او لطفلك، وذلك للاستفاده من فوائدها الصحية.

المكرونة وفقا لتقرير نشر في موقع pastaevangelists تمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، شريطة أن يتناولها الإنسان بكميات محدودة وفي أوقات جيدة، مثل أوقات وجبة الغداء، وبخيارات صحية مثل المكرونة قليلة السعرات أو النوعيات التي تصنع من الحبوب الكاملة.

فوائد المكرونة

ـ تعزز المكرونة من زيادة الطاقة في الجسم وبالتالي تعزز من قوة الجسم وطاقته.

ـ المؤشر الجلايسيمي للمكرونة منخفض وبالتالي فهي تعزز من طاقة المخ والقدرة على التركيز.

ـ على عكس المتوقع فالمكرونة تعزز من النشاط وتقلل من الخمول.

ـ طبق المكرونة بالخضار والصلصة يمكن أن يصبح مشبعا ويجعلك أكثر قوة ونشاط وإشباع لفترة طويلة.

ـ طبق المكرونة المتكامل يمكن أن يحقق لك كل حصصك الغذائية اليومية من الخضروات والكربوهيدرات والبروتين وغيرها.

ـ تحتوي المكرونة على الألياف الغذائية الصحية التي تعزز من الشبع لأطول فترة ممكنة وتحسن من طاقة الجسم.

ـ تعزز المكرونة من الهضم الجيد ومن سلامة الجهاز الهضمي والدورة الهضمية الجيدة.

ـ القليل من المكرونة تحتوي على فيتامينات سى وفيتامين هـ وفيتامين ب مما يعزز من سلامة الأعصاب وقوة الجسم وصلابته.

ـ نوعية المكرونة المصنعة من الحبوب الكاملة تعزز من سلامة الأمعاء وتقلل من نسبة الكربوهيدرات والسعرات وتحسن من صحة الجسم وقوته.

أضف إلى المكرونة بعد الإضافات الصحية مثل زيت الزيتون والخضراوات والبروتين الصحي المشوي فضلا عن التوابل الصحية واخترها من نوع الحبوب الكاملة كي تتمكن من تناول طبق صحي بامتياز.