شكرا لقرائتكم خبر عن البقع البيضاء على الجلد تشير إلى نقص هذا الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى تكون البقع الجلدية البيضاء، ووفقا لموقع " timesnownews"، يمكن أن يكون ذلك بسبب عدوى فطرية أو حالة مناعية ذاتية أو سبب وراثي وغير ذلك، ومع ذلك، فإن أحد الأسباب التي غالبًا ما يتم تجاهلها هو نقص التغذية، أهمها نقص ثلاثة فيتامينات رئيسية يؤدي نقصها إلى هذه الحالة، وهى فيتامين ب 12 وفيتامين د وحمض الفوليك.

نقص فيتامين ب12

فيتامين ب12 هو فيتامين أساسي ضروري لبشرة جيدة، وقد ارتبط نقصه ببقع نقص الصبغة على الجلد، يحتاج الهوموسيستين، وهو حمض أميني بالجلد، إلى فيتامين ب12 من أجل استقلابه داخل الجسم.

ولكن في حالة نقص هذا الفيتامين، يتراكم الهوموسيستين في الجسم ويؤدي إلى تلف أكسدي للخلايا، بما في ذلك الخلايا الصبغية، مضيفًا أن الخلايا الصبغية التالفة يمكن أن تؤدي إلى البهاق، وفي ظل ظروف نقص فيتامين ب12، يحدث ضعف في تخليق الميلانين وبالتالي نقص التصبغ.

فيتامين د

يتم إنتاج فيتامين "أشعة الشمس" هذا بواسطة الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، يرتبط فيتامين د ارتباطًا إيجابيًا مباشرًا بصحة الجلد حيث تعبر الخلايا المسؤولة عن تصبغ الجلد، الخلايا الصبغية، عن مستقبلات فيتامين د، يعزز الشكل النشط من فيتامين د، المسمى كالسيتريول، نمو وتكاثر الخلايا الصبغية وبالتالي يحفز إنتاج الميلانين.

وقد توصلت العديد من الأبحاث إلى أن خيارات نقص مستويات فيتامين د تشمل تناول مكملات فيتامين د عن طريق الفم أو التطبيق الموضعي.

حمض الفوليك

يرتبط فيتامين ب9 أيضًا بعملية الميثيل في الجسم وتخليق الحمض النووي، عندما يعاني الجسم من نقص حمض الفوليك، ترتفع مستويات الهوموسيستين في الجسم، مما يتسبب في تلف الجذور الحرة لخلايا الجسم وتدمير الخلايا الصبغية، وقد ثبت أن الجمع بين فيتامين ب 12 وحمض الفوليك في الأفراد المصابين بالبهاق يحسن من نقص تصبغ الجلد.

تشير البقع البيضاء على الجلد في الغالب إلى سبب أساسي، والعامل الأكثر إهمالاً هو نقص الفيتامينات، وهناك أدلة قوية تربط بين نقص فيتامين د، وفيتامين ب12، وفيتامين ب6 ، وبالتالي يصبح تناول مكملات هذه الفيتامينات هو العامل الأساسي.