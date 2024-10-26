شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عادات صحية تحمى طفلك من السمنة.. بلاش أكل أمام الشاشات والان مع تفاصيل الخبر

السمنة في مرحلة الطفولة حالة يعاني فيها الطفل من كمية زائدة من الدهون في الجسم مما يؤثر سلبًا على صحتهم، وهى مشكلة مثيرة للقلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تلاحق السمنة في مرحلة الطفولة الأفراد حتى مرحلة البلوغ، مما يؤثر على صحتهم البدنية والعقلية.

وفقا لموقع " doctor.ndtv"، تلعب العوامل الوراثية وعادات نمط الحياة والنظام الغذائي وقلة النشاط البدني أدوارًا رئيسية في هذه الحالة، ومع ذلك، يمكن أن تساعد العادات الإيجابية بشكل كبير في منع وإدارة السمنة في مرحلة الطفولة، مما يضع الأساس لحياة أكثر صحة.

عادات مهمة من أجل صحة أفضل لطفلك 1. تشجيع النشاط البدني المنتظم

يعد النشاط البدني أمرًا بالغ الأهمية لحرق السعرات الحرارية الزائدة والحفاظ على وزن صحي، شجع طفلك على المشاركة في الرياضة أو اللعب النشط أو التمارين اليومية مثل ركوب الدراجات أو الرقص أو اللعب في الحديقة، استهدف ممارسة نشاط معتدل إلى قوي لمدة ساعة على الأقل كل يوم، مما يحسن أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات والمزاج.

2. إعطاء الأولوية للوجبات المغذية والمتوازنة

تقديم وجبات متوازنة تتضمن مزيجًا من الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضراوات، تجنب الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون غير الصحية، لأنها قد تساهم في زيادة الوزن المفرطة، يساعد توفير خيارات الطعام المغذية الأطفال على تطوير ذوقهم في الاختيارات الصحية، مما يؤدي إلى ترسيخ عادات غذائية مدى الحياة.

3. الحد من المشروبات السكرية

المشروبات السكرية، بما في ذلك المشروبات الغازية والعصائر والشاي المحلى، هي مصادر رئيسية للسعرات الحرارية الفارغة ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة، شجع على شرب الماء أو الحليب بدلاً من ذلك، وإذا كنت تفضل العصير، فاختر الفاكهة الطازجة أو قلل من الحصص، يحافظ الماء على ترطيب الأطفال ويدعم عملية التمثيل الغذائي لديهم دون سكريات غير ضرورية.

4. حدد مواعيد منتظمة لتناول الوجبات والوجبات الخفيفة

تحديد مواعيد ثابتة لتناول الوجبات، بما في ذلك أوقات تناول الوجبات الخفيفة المنظمة، يمكن أن يساعد في تنظيم الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرساء روتين يثبط الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، شجع على تناول الطعام على مائدة الطعام بدلاً من تناوله أمام الشاشات لتعزيز تناول الطعام بوعي.

5. تشجيع ممارسات الأكل الواعي

علّم الأطفال كيفية التعرف على إشارات الجوع والشبع لديهم. شجعهم على تناول الطعام ببطء، والاستمتاع بكل قضمة، مما قد يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام، يساعد تناول الطعام بوعي الأطفال على فهم وقت الشبع بشكل أفضل، مما يقلل من احتمالية استهلاك السعرات الحرارية الزائدة.

6. حدد وقت الشاشة

قد يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشات إلى نمط حياة خامل، مما يساهم في زيادة الوزن، حاول الحد من وقت الشاشات إلى أقل من ساعتين يوميًا، وشجع الأنشطة الأخرى، مثل القراءة، أو اللعب في الهواء الطلق، أو ممارسة الهوايات، يمكن أن يساعد تقليل وقت الشاشات الأطفال على أن يكونوا أكثر نشاطًا وتفاعلًا.

7. تعزيز النوم الكافي

تعتبر عادات النوم الجيدة ضرورية للحفاظ على وزن صحي، حيث يرتبط قلة النوم بزيادة هرمونات الجوع وزيادة خطر الإصابة بالسمنة، يجب أن ينام الأطفال في وقت محدد وأن يهدفوا إلى النوم لمدة تتراوح بين 9 إلى 11 ساعة كل ليلة، حسب أعمارهم، لدعم صحتهم العامة.

8. كن قدوة للآخرين

غالبًا ما يقلد الأطفال عادات آبائهم، لذا أظهر سلوكيات صحية بنفسك، من خلال ممارسة التغذية الجيدة والنشاط البدني والعناية الذاتية، فإنك تقدم نموذجًا إيجابيًا لطفلك ليتبعه، تسهل العادات العائلية الصحية على الجميع البقاء نشطين وتناول الطعام الصحي.

ومن خلال دمج هذه العادات، يمكنك مساعدة طفلك على تأسيس نمط حياة صحي يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ويعزز صحته بشكل عام.