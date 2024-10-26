شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُهنئ الجمباز المصري بالسيطرة علي المناصب القيادية في اللجان الفنية للاتحاد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلي مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز بالسيطرة على المناصب القيادية في اللجان الفنية بالاتحاد الدولي للجمباز خلال الانتخابات التي أقيمت مؤخراً بدولة قطر.



وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتورة نهي أبو شبانة برئاسة اللجنة الفنية للجمباز الايقاعي بالاتحاد الدولي للجمباز، كما فازت الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني انسات بالاتحاد الدولي للجمباز، وفاز الدكتور محمد علي بعضوية اللجنة الفنية للجمباز الفتي رجال، كما فازت الدكتورة لمياء علي عبد الرحمن بعضوية المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي للجمباز.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها لتقلد المناصب المختلفة في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى، مشيرًا إلي قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية، وأبطال مصر الرياضيين.



لافتًا أن هذا يُعد شهادة جديدة تعكس ثقة الاتحادات الدولية في خبرات الكوادر المصرية، مبينا أن هذه الثقة أيضًا جاءت من خلال تفوق الدولة المصرية فى تنظيم مختلف البطولات والبنية الرياضية التي اتسمت بأعلى معايير الجودة والمقاييس الدولية.



وأشاد الدكتور أشرف صبحى بمكانة المرأة المصرية في هذا الإنجاز، والتي استطاعت ان تفوز ب٣ مناصب، تاكيداً علي الدعم الكبير من القيادة السياسية للمرأة المصرية، وبهذا الإنجاز أصبحت مصر قوة لا يستهان بها في عالم الجمباز، وأن مصر قادرة على أن تكون قوة مؤثرة على الساحة الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز، على الدور الكبير الذي لعبه الدعم الحكومي في تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو ثمرة جهود مشتركة بين الاتحاد والوزارة والرياضيين.