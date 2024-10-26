طاقم الطائرة يحتفل بلاعبي النادي الأهلي بعد الفوز بالسوبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

احتفت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة، مع بعثة النادي الأهلي بعد التتويج ببطولة السوبر المصري، على متن الطائرة، أثناء العودة من الإمارات إلى القاهرة.

وحرص طاقم الطائرة، على تقديم تورتة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومارسيل كولر المدير الفني للفريق وباقي أعضاء الفريق، عليها شعار النادي الأهلي، لتهنئة المارد الأحمر بالتتويج ببطولة السوبر المصري.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، إلى القاهرة قادمة من الإمارات، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري، على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

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