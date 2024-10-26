عن الشماتة والانحدار.. تعليق مثير من شريف إكرامي على أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

الشارقة - اميمة ياسر -

استنكر شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، الشماتة التي رأها على مواقع التواصل الاجتماعي في أزمة ثلاثي الزمالك المحتجز، واصفا إياها بالانحدار الإنساني، معربا عن تمنيه انتهاء الأزمة في أسرع وجه ممكن.

وكتب حارس مرمى بيراميدز على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «إكس»: «كل الأمنيات والدعوات أن تنتهي قضية لاعبي نادي الزمالك (المصريين) المحتجزين في الإمارات في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «ما شاهدته على السوشيال ميديا منذ بداية الأزمة من كيد وشماتة ومقارنات يعكس مدي الانحدار الإنساني الذي وصل إليه البعض، ومن حقارة اللجان الإلكترونية في تحويل كل شيء إلى حرب ألوان ومقارنات فارغة وتنظير».

وواصل: «عسى أن يعي الجميع بعد انتهاء هذه الأزمة حجم المسؤولية التي يحملها تمثيل هذه الأندية العريقة سواء كانوا لاعبين أو إداريين وأيضًا مسؤولين».

وتابع: «وعلى هذه اللجان التي تفتقر إلى العقل والحكمة، أن تُدرك أن هناك أحيانًا قضايا حساسة ولها أبعاد تحتاج إلى تعامل إنساني أولاً قبل الانجرار خلف الصراعات والمقارنات السطحية».

وأتم: «أخيراً شكر وتقدير لدولة الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي على حسن الاستقبال وجودة التنظيم وعلى كرم الضيافة».