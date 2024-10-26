الامارات | «دبي للياقة».. 30 يوماً من الرياضة في أرجاء المدينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق، اليوم، «تحدي دبي للياقة»، حيث ينتظر المشاركون في الأسبوع الأول من التحدي، تجارب استثنائية مع العديد من النشاطات الرياضية والتجارب المجتمعية، ضمن أجواء مملوءة بالحيوية والحماسة.

يعد «تحدي دبي للياقة» مبادرة متميزة تهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة الصحية، وجعلها ضمن الروتين اليومي، وذلك من خلال دعوة المشاركين لممارسة التمارين الرياضية 30 دقيقة يومياً، وعلى مدار 30 يوماً. فيما يوفر التحدي جدولاً متنوعاً من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، إلى جانب مراكز لياقة متاحة للجميع، ما يمنح المشاركين فرصة اختيار الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم. وبالتالي، يعد «تحدي دبي للياقة»، الذي يمتد حتى الأحد 24 نوفمبر، فرصة مثالية لتبني أسلوب حياة أكثر صحة، ومن الفعاليات المرتقبة في الأسبوع الأول من التحدي قُرى للياقة البدنية 30×30 في شاطئ كايت، وحديقة زعبيل، وحديقة الورقاء، والتي تعدّ مراكز حيوية لممارسة التمارين يومياً طوال أيام التحدي، وتفتح «قرية دي بي ورلد كايت بيتش» أبوابها، لتعزيز النشاط البدني من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل التمارين المكثفة والجلسات الهادئة، إضافة إلى حصص مخصصة للأطفال، ما يضمن أن كل فرد يجد ما يناسبه، وتعدّ «قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل» الوجهة المثالية للرياضة في الهواء الطلق، حيث ستقدم مجموعة متنوعة من مناطق اللياقة المصممة لتناسب جميع المستويات، توفر «قرية هيئة الطرق والمواصلات للياقة في حديقة الورقاء» تجربة رياضية رائعة وحماسية لجميع الأعمار ومستويات اللياقة. ويوجد في قلب القرية مركز الدراجات الذي يضم 75 دراجة مع فنيين موجودين لضمان رحلة سلسة. ويضيف نادي الجري الجديد، تنوعاً وتميزاً من خلال المناطق المخصصة للأطفال، والنساء، وعشاق كرة القدم، ويضمن للمشاركين اختيار النشاط المثالي لهم.

كما تنطلق الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يوم السبت 2 نوفمبر المقبل. ويعد هذا الحدث مناسباً للجميع من مختلف المستويات، وينقسم إلى جلسات للكبار وللأطفال، ضمن أجواء مذهلة وسط المناظر الخلابة لجبال حتا.

وسواء كانت المشاركة متعلقة بالتدريب في مراكز متخصصة مملوءة بالطاقة والحيوية، أو الاسترخاء في جلسات يوغا، أو مشاركة الأطفال في دروس مصممة خصيصاً لهم، فهناك ما يناسب الجميع في المراكز المجتمعية المنتشرة في المدينة خلال «تحدي دبي للياقة»، حيث تستضيف المراكز آلاف الحصص الرياضية، والفعاليات، والأنشطة التي تعزز أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وتوفر دبي جدولاً مميزاً من الفعاليات المجتمعية التي تقدم فرصاً ممتعة ومملوءة بالنشاطات الرياضية لجميع الفئات، منها: دبي أكتيف، المحارب العربي «أريبيان واريور»، نصف ماراثون 500 بلس، سباق سكتشرز للجري الليلي، دواثلون المرح مع راشد ولطيفة، سباق الحواجز الهوائية من سكتشرز، بطولة بريميير بادل P1 دبي، سباق دبي لجري السيدات 2024، كأس دبي للبادل.