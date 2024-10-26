شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة شائعة قد تمنع انكماش خلايا المخ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن للطعام الذي تتناوله أن يحدد مصير صحتك الجسدية والعقلية، ومع تقدمنا فى العمر، يصبح الحفاظ على الصحة الإدراكية والذاكرة أمرًا مهمًا، حيث تميل خلايا المخ إلى الانكماش مع تقدم العمر، ووفقًا للدراسات، لوحظ أن هناك أطعمة معينة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في حماية أدمغتنا ويمكنها منع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ومع ذلك، فإن تعديل النظام الغذائي عن طريق إضافة أطعمة صديقة للدماغ يمكن أن يساعد بشكل طبيعي في إيقاف انكماش خلايا الدماغ، وفيما يلى.. 5 أطعمة قوية قد تساعد في إيقاف انكماش الدماغ:

الأسماك الدهنية

يمكن أن يؤدي استبدال اللحوم بالأسماك إلى تغيير كبير في صحتك العقلية وتقليل انكماش خلايا الدماغ، وفي الواقع، فإن إضافة الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بشكل طبيعي بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على خلايا الدماغ وتعزيز قوتها، ويرجع ذلك إلى وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مكون أساسي لأغشية خلايا الدماغ وقد ارتبطت بتحسين الوظيفة الإدراكية، وعلاوة على ذلك، وفقًا لعدة دراسات، فإن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف.

التوت الأزرق

التوت الأزرق من الأطعمة المفيدة للدماغ والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من انكماش خلايا الدماغ، فالتوت ليس لذيذًا فحسب، ولكنه مليئًا أيضًا بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، والتي تم ربطها بتحسين الذاكرة والأداء الإدراكي، في الواقع، تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق يمكن أن تقاوم بشكل طبيعي الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الدماغ، مما يساهم في تحسين الذاكرة وصحة الدماغ، ويرتبط الاستهلاك المنتظم للتوت الأزرق بتأخير شيخوخة الدماغ وتحسين التواصل بين خلايا الدماغ.

الخضراوات الورقية

تحتوى الخضراوات الورقية بشكل طبيعي على مستويات عالية من فيتامين K واللوتين وحمض الفوليك وبيتا كاروتين، والتى ارتبطت جميعها بتباطؤ التدهور المعرفي، وقد تساعد الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والبروكلي والخردل في تحسين الذاكرة ودعم وظائف المخ بشكل عام.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل الجوز واللوز وبذور الكتان وهي مصدر ممتاز للدهون الصحية ومضادات الأكسدة وفيتامين E، والمعروف بقدرته على حماية خلايا المخ من الإجهاد التأكسدى، والذي يمكن أن يؤدى إلى مزيد من التدهور المعرفي، ووفقًا للعديد من الدراسات، فقد لوحظ أن تناول المكسرات بانتظام يرتبط بتحسين الذاكرة والوظيفة الإدراكية.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوى الشوكولاتة الداكنة على وجه التحديد على نسبة عالية من الكاكاو، وهى غنية بالفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، وقد ثبت أن هذه المركبات تعمل على تحسين تدفق الدم إلى المخ، وتعزيز الذاكرة، وتعزيز الأداء الإدراكي العام، ويمكن أن تساعد الشوكولاتة الداكنة أيضًا في تقليل الالتهاب، مما يجعلها علاجًا رائعًا يمكن أن يفيد صحة دماغك، فقط كن حريصًا على أحجام الحصص، حيث إن الاعتدال هو المفتاح للاستمتاع بفوائدها دون سكر زائد.