شكرا لقرائتكم خبر عن "رجيم أتكينز" سر رشاقة عارضة الأزياء بيلا حديد.. شروطه ومراحله والان مع تفاصيل الخبر

لفتت عارضة الأزياء بيلا حديد الأنظار إليها بسبب أناقتها ورشاقتها، وهو ما جعل الكثيرات يبحثن عن أسرار حفاظها على لياقتها البدنية المتناسقة، وقد كشف خبير التغذية الخاص بها، الدكتور تشارلز باسلر، إلى أن عارضة الأزياء اتبعت نظامًا قاسيًا لفقدان الوزن، وبالفعل نجحت في خسارة 20 كيلو جرام من وزنها، وهو دايت منخفض الكربوهيدرات وعالى البروتين.

ووفقًا لموقع "WEBMD" فإن النظام الغذائي الذى اتبعته عارضة الأزياء بيلا حديد، يعرف باسم ريجيم أتكينز، وهو من الأنظمة الغذائية المعروفة بقلة تناول الكربوهيدرات والإكثار من تناول البروتينات.

ويتكون نظام أتكينز الغذائي من مراحل متعددة لإنقاص الوزن وتثبيته، ويبدأ هذا النظام باتباع خطة لتناول كميات منخفضة للغاية من الكربوهيدرات، حيث يهدف إلى تغيير عادات الأكل لديك للمساعدة على إنقاص الوزن وتثبيته، كما أنه يُشاد به كنهج غذائي صحي يمكن اتباعه مدى الحياة، يهدف إلى إنقاص الوزن مع تعزيز مستويات الطاقة بجانب أنه يمكن الاعتماد عليه أيضًا في إدارة وعلاج بعض المشكلات الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم ومتلازمة الأيض أو التمثيل الغذائي.

ومثل العديد من الأنظمة الغذائية، يخضع نظام أتكينز للتغيير باستمرار، فهو يشجع على تناول المزيد من الخضراوات الغنية بالألياف ويتضمن تغييرات لتلبية احتياجات الأشخاص النباتيين المعتدلين، وكذلك النباتيين المتشددين، كما أنه يعالج المشكلات الصحية التي قد تظهر عند بدء اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لأول مرة.

ولكن أي نظام غذائى حتى يعمل بشكل صحيح يجب ممارسة أي نشاط بدنى حتى ولو خفيف، وهو ما أكده أخصائى التغذية لعارضة الأزياء بيلا حديد، والتي كانت تمارس تمارين البيلاتس والملاكمة واليوجا والجرى وتمارين الأثقال، بشكل منتظم ما ساعدها على شد جسمها.