شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة صحية تحسن عملية الهضم ولا ترفع السكر والان مع تفاصيل الخبر

هل يمكن الاعتماد على الفاكهة كمصدر للإشباع؟ الإجابة يقدمها تقرير نشر في موقع eatingwell المعني بالتغذية والصحة، موضحا أن كل الطعام يمكن أن يصبح مشبعا ما دام يحتوي على كم من الماء وكذلك من الألياف وكم من المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات وغيرها، وبشكل خاص الفاكهة تحتوي على كم هائل من المياه في أغلب أنواعها، فضلا عن احتوائها على الجلوكوز أو السكر الصحي الذي يشعرك لفترة جيدة بالاشباع وبتوازن سكر الدم، كل هذا شريطة تناول الفاكهه باعتدال دون إفراط.

وفقا للتقرير فإن الإعتماد على الفاكهة كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية أمر جيد لمنع الشعور بالجوع حتى يحل موعد الوجبة الرئيسية تلك الوجبات الخفيفة تحتوي على سعرات حرارية وتحتوي أيضا على الألياف المشبعة للمعدة.

وذكر التقرير أن هناك بعض أنواع الفاكهه التي تتفوق في كونها سناكس صحي ومفيد للغاية، فالكمثرى الصحية متوسطة الحجم تحتوي على ما يقرب من أربعة جرامات كاملة من الألياف الصحية التي تشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة كما أنها ألياف قابلة للذوبان مما يشعرك بالشبع لفترة أطول، تحتوي الكمثرى أيضا على كم هائل من المياه الذي يرطب الجسم ترطيبا جيدا ويشعره بالشبع لفترة أطول.

تحسن الكمثرى من عمل المعدة ومن الهضم والإخراج كذلك، فوائد الكمثرى لا تقف عند هذا الحد فهي تحتوي على نسبة قليله من سكر الفراكتوز وبالتالي تصبح مناسبة ولا ترفع من مستويات سكر الدم ما دام الانسان يتناولها بكميه معتدلة.

نصح التقرير بإضافة قطع الكمثرى لبعض المكسرات الصحية مثل الفول السوداني وذلك لتناول وجبة بينية مثاليه تحتوي على البروتين النباتي والدهون الصحية للقلب، فضلا عن الألياف الغذائية والكربوهيدرات القليلة والسكر القليل، مما يجعلها وجبة صحية بامتياز تعزز من الصحة والطاقه وتشعرك بالشبع والقوة والنشاط في الوقت ذاته.