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طقس السعودية.. أمطار وعواصف على الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة البارحة ، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.
وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي, والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة، وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.
وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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