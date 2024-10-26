شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار وعواصف على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة البارحة ، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي, والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة، وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.

وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.