شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستضيف الاتحاد السكندري فى أولى جولات المرحلة النهائية للدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة نظيره الاتحاد السكندرى، في منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، دورى نايل، موسم 2024-2025 ، باستاد خالد بشارة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

واستعاد الاتحاد السكندرى جهود الثنائى محمود علاء ومروان داوود بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً وانتظم اللاعبان في التدريبات.

وتعادل الجونة فى آخر ظهور بالدورى سلبيا، مقابل هزيمة الاتحاد أمام سموحة بهدف دون رد في ديربى سكندرى.

وتضم قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة كلاً من: صبحى سليمان ومحمد المنشاوى ومصطفى ابراهيم ومحمد المغربى واحمد الشيمى وفادى فريد وعبدالله بكرى ومؤمن شريف وسمير فكرى وكريم الديب ومحمد فارس وعمر الوحش وعبدالغنى محمد واسلام سمير ومورو ساليفو وايمانويل أبيه واسلام مرزوق وشكرى نجيب ويوسف أسامة وعبدالله ديباتيه وروانداوود وفانديرك.

وتضم مجموعة الهروب من الهبوط كلا من: زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.