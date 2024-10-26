كارثي وغير موفقة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

علق الناقد الشهير محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة غادة عادل خلال حضورها افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته السابعة قائلا: "الإطلالة غير موفقة للغاية ولا تناسب لأجواء المهرجان، كما أن المايكاب وقصة الشعر والمجوهرات غير لائقين".

وقد ظهرت "غادة" بفستان باللون البيج من خامة الساتان، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.