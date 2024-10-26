حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من فجر يوم السبت 26-10-2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية".

يشار إلى أن يوم الجمعة شهد كثافة في عمليات حزب الله حيث وصل عدد العمليات إلى 48 عملية شملت استهداف جنود وتدمير دبابات ميركافا وقصف مستوطنات في الشمال.