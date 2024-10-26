هدير عبد الرازق بعد أزمة الفيديو: "مكنتش في وعيي ولا عارفة أني بتصور ووالدي أغمى عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدثت البلوجر هدير عبد الرازق عن كواليس الفيديو المسرب الذي تم تداوله على نطاق واسع من قبل منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية في أول ظهور إعلامي لها منذ الأزمة.

وحلت هدير عبد الرازق ضيفة على برنامج "شاي بالياسمين" تقديم الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، وتطرقت خلال حديثها عن كواليس لأول مرة عن من السبب وراء تسريب الفيديو، ورد فعل أهلها وأصدقائها، وعن صدمتها بما حدث.

وعن معرفتها بانتشار الفيديو قالت: "انا صحيت على الكارثة دي، وكنت مخطوبة وقتها وخلاص على وش جواز، وقولت ايه ده هو لما يعرف حاجة زي دي رد فعله هيكون ايه؟، وانا صحيت من النوم والدي ووالدتي وأخواتي كانوا عندي، وصحيت أن والدي أغمى عليه وماما ميتة تقريبًا من الصويت، وفضلت أقول مين مات؟، ومكانوش عارفين يقولولي ايه، لحد ما اختي الكبيرة قالت لي بصي فيه حد منزل فيديو ده أكيد مش انتي، وانا مكنتش فاهمة ولا مستوعبة ده حصل ازاي؟، وجه منين؟".

واستكملت: "وكان من ضمن المشاكل اللي واجهتا مع جوزي اللي كان في الفيديو اننا كنا لسه عرسان جداد وكنا مسافرين وكانت لحظة طيش، وانا ماكنتش في وعيي، ومكنتش عارفة أني بتصور وعرفت بعدين، وهو مسح الفيديو بعد ما أنا شوفته وكان مصوره من على تليفوني وعدى 3 سنين واتطلقت واتخطبت وفركشت، وأنا اتقبض عليا والموبايل اتحرز معرفش بقى مين دخل عندي، ولحد النهاردة الموبايل اللي اتسرب منه الفيديو مش معايا وانا معرفش مين اللي سربه".

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