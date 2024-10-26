"شكرًا للصانع البطل أبو ناصر".. أصالة تشيد بحفل "ليلة عبد الوهاب" وتوجه الشكر لهيئة الترفيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشادت الفنانة أصالة بحفل "ليلة عبد الوهاب" التي تقام مساء الجمعة على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي.

ونشرت أصالة تعليقها على الحفل عبر حسابها الرسمي على "X" وقالت: "الله الله الله الله على مستوى الموسيقى العالمي اللي هلأ عم بسمعه بقيادة الرائع وليد فايد الله على هالبلسم اللي إجي بوقته كل العالم العربي محتاج شوية وقت لروحه لقلبه روحوا أفصلوا بهالجمال حتى ولو شوي واستمتعوا بهالروعة، شكرًا السعودية شكرًا هيئة الترفيه شكرًا للصانع البطل أبو ناصر، نصرت الفن وبأجمل فيتربن حطيته شكرًا لنضالك".

حفل الموسيقار محمد عبد الوهاب تحت قيادة المايسترو وليد فايد، بمشاركة أوركسترا موسيقية كبيرة، لتقديم روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب وأعماله الخالدة التي شكلت جزءًا مهمًا من التراث الموسيقي العربي.

ويشارك بحفل الموسيقار "محمد عبد الوهاب" كل من محمد ثروت، نور مهنا، ماجد المهندس، مي فاروق، وصابر الرباعي.

يذكر أن أصالة تحيي حفلًا غنائيًا في عمان يوم 29 أكتوبر الجاري.