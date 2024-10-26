"مناسب لبشرتها وجسمها".. ناقد موضة يصف إطلالة فنانة شهيرة في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

أشار الناقد الشهير محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" إلى أن الفنانة يسرا اختارت الإطلالة المثالية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت يسرا فستانا طويلا باللون الأزرق مزينا بالتطريزات ، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

فالفستان الذي صممه "توني ورد" والذي ارتدته يسرا وصفه الشريف بأنه "رائع جداً" و"مناسب تماماً لأجواء المهرجان وبشرتها وجسمها".

ونالت إطلالتها على إعجاب ناقد الموضة بتقييم 10/10.

انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.