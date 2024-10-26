ممثلة ترمي كأسها على جان يامان واتهامه بهذا التصرف معها!!

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة غريبة، قامت الممثلة أصلي تورانلي برمي الكأس الذي كان بيدها على الممثل جان يامان، وذلك في معرض Mipcom في فرنسا، وأشارت المصادر الى ان عند لقائهما تبدلت الأجواء، اذ أراد يامان التقرب من أصلي، لكن مصادر اخرى كشفت ان سبب رميها الكأس عليه هو اصطدام شخص بها من الخلف، فرمت الكأس عن طريق الخطأ وصادف وجود يامان أمامها.



على صعيد آخر ألغى جان يامان مؤخرا حسابه عبر إنستغرام، الذي يتابعه أكثر من 11 مليوناً متابع، ليفاجئ العديد من محبيه بهذه الخطوة.

