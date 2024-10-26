والدة ماثيو بيري تكـ ـشف الذكريات الأخيرة معه.. وهـ ـذا ما قاله لها قبل رحيله

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت والدة الممثل الراحل ماثيو بيري، ذكرياتها الأخيرة معه مع اقتراب الذكرى الأولى لرحيله، الذي وقع بعد تناوله جرعة زائدة من مخدر الكيتامين.



وتحدث سوزان موريسون، والدة ماثيو، عن لقائها معه قبل وفاته بأسابيع، إذ قال لها: "أنا أحبك كثيراً وسعيد للغاية بوجودي معك الآن." وأضافت: "كان الأمر أشبه بتنبؤ بشيء ما. لم أفكر بذلك حينها، لكنني شعرت بأن شيئًا ما سيحدث."

كما أوضحت أن بيري ربما كان لديه شعور بما سيحدث، مضيفة: "قال لي، 'لم أعد خائفاً بعد الآن.' وهذا ما أقلقني."

وتحدثت شقيقة ماثيو عن تأثيره الكبير على من حوله، واصفة إياه بامتلاكه "طاقة مغناطيسية" تجعل الجميع ينجذبون إليه ويبتسمون عند حديثه.

وعبرت الإعلامية سافا غوثري عن تأثرها بالمقابلة مع والدة بيري، مشيرة إلى أن عائلته لا تزال تشعر بالغموض حول حياته وتعافيه من الإدمان، وأكدت أن العائلة تحمل رغبة قوية في مواصلة عمله بمساعدة الآخرين في رحلتهم للشفاء.