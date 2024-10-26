بثينة الرئيسي تعد خالد أمين بهذا الأمر..وهل هو متزوج؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - مازحت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي الممثل الكويتي خالد أمين قائلة له: "راح ادور لك على عروس مفصلة تفصيل"، بعد نفيه خبر زواجه بالقول: "شاكين فيني اني انا متزوج"، وذلك خلال حلولهما ضيفي برنامج "ليالي الكويت".

على صعيد آخر عبرت بثينة الرئيسي مؤخرا في مقطع فيديو، عن استيائها بسبب عدم قبول بعض الفتيات أن يلتقطنَ الصور معها بدون فلتر، وأشارت إلى أنها ليست ضد الفلاتر أو الفوتوشوب، ولكن ليس طول الوقت، مؤكدة أن أي فتاة تمتلك مرآة في منزلها وسوف ترى نفسها فيها.



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