"الطاشناق" معزيا بالصحافيين: سقطوا من أجل كلمة الحقّ والحقيقة بوجه الهمجية الإسرائيلية

تقدّم مكتب الإعلام لحزب الطاشناق في لبنان، في بيان، "بأحر التعازي لأسرة الصحافة الكبيرة في لبنان التي فقدت أبطالاً سقطوا من أجل كلمة الحقّ والحقيقة، بوجه الهمجية الإسرائيلية المتمادية".
واردف الطاشناق "هؤلاء الأبطال استشهدوا ليحيا لبنان، إيمانًا منهم أنّه لا بد أن صوتي الحقيقة والعدالة سينتصران يومًا أمام الصمت العالمي المخزي، ومؤامرات الدول الكبرى على حساب الشعوب المقهورة والمظلومة". وختم:" رحم الله شهداءنا الأبرار".
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