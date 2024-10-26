بيونسيه تدعم كاميلا هاريس في الانتخابات الرئاسية الاميركية المقبلة وهذا ما قالته عنها

ميرنا وليد - بيروت - دعمت الفنانة العالمية بيونسيه المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الاميركية كاميلا هاريس خلال زيارة الاخيرة الى ولاية هيوستن اي مسقط رأس المغنية التي ألقت خطابا داعماً لكاميلا معتبرة انها تحرص على دعمها لا كفنانة بل كأم خائفة على مستقبل أولادها: أنا هنا كأمّ.

أمّ تهتم بعمق بالعالم الذي سيعيش فيه أطفالي وأطفالنا جميعاً، نحن على شفا تغيير مذهل، على حافة التاريخ.

وتابعت بيونسيه: تخيلوا بناتنا يكبرن، ويرين ما هو ممكن بلا سقوف، بلا قيود. تخيلوا جداتنا، تخيلوا ما يشعرن به الآن، أولئك اللاتي عشن ليشهدن هذا اليوم التاريخي.

وختمت: حان الوقت لأمريكيا أن تغني أغنية جديدة. أصواتنا تغني بتناغم، وتردد كلمات الكرامة والفرص.