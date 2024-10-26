غارات اسرائيلية على بنت جبيل وعيترون وبرعشيت ومحيط موقف مستشفى تبنين الحكومي

شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مدينة بنت جبيل وبلدتي عيترون وبرعشيت. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت محيط موقف مستشفى تبنين الحكومي وتسببت بأضرار بمبنى المستشفى ومحيطه. وأفيد عن وقوع إصابات.

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