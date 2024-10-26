تحدث موقع "حدشوت بزمان" العبري عن حدث أمني صعب في جنوب لبنان، ولفت الى انه سيتم نشر التفاصيل اللاحقاً. ولفت الى ان طائرات مروحية تهبط في مستشفى بيلنسون على متنها جنود مصابين.

كانت هذه تفاصيل خبر حدشوت بزمان: حدث أمني صعب في جنوب لبنان وطائرات مروحية تهبط في مستشفى بيلنسون على متنها جنود اسرائيليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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