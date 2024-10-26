حريق كبير بين زكريت وجعيتا وطوافات الجيش وسيارات الدفاع المدني تساهم بإخماد النيران

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بـ"اندلاع حريق بين زكريت وصولا حتى طريق مغارة جعيتا لم تعرف أسبابه بعد. وهرعت الى المكان سيارات الدفاع المدني. كما تساهم طوافات الجيش بإخماد النيران".

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